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كُتّاب وآراء
موسم القفز بالمظلات
الخميس 20 فبراير 2020 - 09:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حائر الخميس 20 فبراير 2020 - 09:50
نعم هدا هو حالنا القوي يأكل الضعيف ادا فعلا قال لهم المسؤول القائد ادهبو إلى الغابة فهذه مصيبة والقادم أعظم....لكم الله يا مساكين
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