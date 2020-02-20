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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | موسم القفز بالمظلات

موسم القفز بالمظلات

الخميس 20 فبراير 2020 - 09:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حائر الخميس 20 فبراير 2020 - 09:50
نعم هدا هو حالنا القوي يأكل الضعيف ادا فعلا قال لهم المسؤول القائد ادهبو إلى الغابة فهذه مصيبة والقادم أعظم....لكم الله يا مساكين
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