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كُتّاب وآراء
ثمن البومادا الصفراء
الخميس 20 فبراير 2020 - 11:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - abdou الخميس 20 فبراير 2020 - 11:52
c'est votre problème messieurs. toujours vous pleurez pour une augmentation et vous l'efficacité du produit...car faire attention aux ruptures de stocks comme d'habitude pour les autres vus à la baisse SVP.
تعليق غير لائق
-79
2 - صالحة الخميس 20 فبراير 2020 - 12:06
واحد تقسح من رجليه الطبيب عطاه البومدا الصفرة. قال ليه كيفاش؟؟؟رد عليه طبيب كون كنتي كاتشوف مغاطيحش.
تعليق غير لائق
132
3 - مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 12:13
أنا أطالب الجميع بمقاطعة هذا المنتج الرديء... و هذا الدواء لا يصلح حتى لمعالجة أبسط الأمراض الجلدية... المشكل أنه منتج داع صيته و أصبح كخرافات جحا... فمنهم من يدهن به و آخر يبتلعه و آخر يضعه في الأذن و آخر لعلاج البواسير أعزكم الله و وووو فأصبح هذا المنتج الذي ألغى في جميع دول العالم دواء لجميع الأمراض... و هذا إن دل على شيء فهو يدل على مستوى الوعي المتدني عند شريحة واسعة من المجتمع المغربي
4 - مصطفى الخميس 20 فبراير 2020 - 12:19
سبحان الله المغربي يشتكي من الزيادة في المنتوج وفي نفس الوقت يروج فعاليته ؟ الاشهار بدون مقابل
5 - OUSSAMA الخميس 20 فبراير 2020 - 12:22
سبحان الله هناك قوم في هذه الأرض الطيبة يحسون بالإهانة عندما يدفعون المال لأجل شراء الدواء و يحسون بالراحة عندما يدفعونه لأجل شراء الحشيش و المخدرات و السجاير و المشروبات الكحولية لأجل هذا يصابون بالصدمة عند الزيادة في الأدوية
6 - حسن الخميس 20 فبراير 2020 - 12:30
الحلول كلها على ظهر الشعب البعد الاقتصادي عند الحكومه ضعيف حل مشاكلها إلا يالزيادات في مل شيئ. هذا يعني أن المسؤولين لا يستطيعون اجاده الحلول إلا في رفع الاسعار ما يبرر انهم ضعفاء في مجال التدبير
7 - Mogador الخميس 20 فبراير 2020 - 12:39
البومادا الصفراء متعددة الاستعمالات تنتفض و تطالب بالزيارة في ثمنها..
8 - الاندلس الخميس 20 فبراير 2020 - 12:40
أقسم بالله العظيم، الدواء في أروبا كله أرخص مرتين من المغرب أن إشتريته بدون زيارتك للطبيب . أما إن وصفه لك الطبيب فإنك تدفع ثلث ثمنه .
أروبا العامل فيها اقل راتبه 12000 درهم مغربي .
أروبا العامل فيها اقل راتبه 12000 درهم مغربي .
9 - مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 13:06
كما قالت بسيمة الحقاوي إلا كانت عندك 20 درهم لست فقيرا حكومة البجدة لا تنظر إلى الفقير بعين الرحمة والشفقة لا تكون فقيرا حتى تكون عندك 0 درهم
10 - raji sale الخميس 20 فبراير 2020 - 13:39
هذه هي حكومة العدالة والتنمية عندما تسلمت رئاسةالحكومة وهي غير تقبات جيوب المغاربة
11 - younes الخميس 20 فبراير 2020 - 14:06
علاش زدتو فالثمن را حنا معولين عليها باش نحاربو كرونا
12 - lolo الخميس 20 فبراير 2020 - 14:12
لا لا لا لا حرام عليكم حتا لبومادا الصفرا و حبسو.حشومة عليكم راه هي اللي كترفع المعنويات للمريض الفقير حيت كيداوي بيها كلشي و كيبرا معنويا حيت صافي راه دار الدوا اوا الله يحسن العوان
13 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 20 فبراير 2020 - 14:27
ان دلت هذه الزيادة على شيء فإنما تدل على ان المسؤولين في هذا البلد الامين لا يولون ايي اهتمام للضعفأء لأن هذا النوع من الدواء يستعمله الضعفاء ضد عدد من الأمراض لذالك قرروا الزيادة في إتمانه لكن يد الله فوق أيديهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
14 - يوسف الخميس 20 فبراير 2020 - 14:51
واش هاذ الحكومة والمنتخبون والمسؤولون بصفة عامة مع الشعب ولا ضدو..؟!! أي حاجة في متناول هاذ الشعب المسكين يقبل عليها ويستهلكها بكثرة بسبب رخصها وليس جودتها طبعا لكي توالم جيبه المتقوب والمخروم أصلا تقوم الدولة برفع ثمنها بدون سبب ضد فينا وصافي..!!!!
15 - اعلي الخميس 20 فبراير 2020 - 14:53
هاد المنتوج لازلت أتذكره عندما كنا في المدرسة كان المدير المدرسة يعطي كل معلم علبتين من هادا الدواء وعندما تقترب ساعة خروجنا من المدرسة يقوم المعلم بوضع الدواء على أعين تلاميد وكنا نخرج من المدرسة ونحن نكاد لا نرى شيئا كانت أيام سبحان الله.
16 - جلال الخميس 20 فبراير 2020 - 15:19
أول ما عرفتها في الستينات كان ثمنها 15 فرنك للعيون و للحكة و الجروح 30 فرنك الأولى 3 دريال و الثانية 6 دريال حطها على الجرح يبرئ و كانت تعطى مجانا لكل الناس و بين الفينة والأخرى يأتي الممرضين للمدرسة و لا يترك معلم و لا تلاميد إلا و نالو منها نصيبهم في عيونهم. في السبعينات بدأت تتسلق سلم الزيادات كسائر جميع الأدوية إلى أن وصلت ماهي عليه و بدون فائدة بحال إلى كتخوي الماء فالرمل .
17 - abouhamza الخميس 20 فبراير 2020 - 16:27
المغرب هو البلد الوحيد من بين الدول العربية الإثنا و عشرون الذي يضيف الضريبة على القيمة المضافة TVA
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
18 - مواطنة الخميس 20 فبراير 2020 - 16:32
ههههه منين كثرو عليها الإشهار وشكروها الناس بزاف فجميع مواقع التواصل عاد الحكومة والوزارة عاقت بالقيمة ديالها
19 - yassin الخميس 20 فبراير 2020 - 16:52
اللذين يقولون ان حكومة العدالة والتنمية هي سبب كل مشاكل المغرب فاود ان اقول لكم انكم في الطريق الصحيح لمحاربة الفساد لكن اسمحو لي ان ابشركم ان هذا الطريق لا نهاية له لانه سيتم تغير الحزب الحاكم وليس تغير الفساد والمفسدين وهكذا دواليك حتى يرث الله الارض ومن عليها انصحكم بتطبيق البومادا الفرا لادمغتكم
20 - RALEUR الخميس 20 فبراير 2020 - 17:07
كتبت الخواطر ديالي على البومادا الصفرا ونشرتو جوج المرات أو والو٠ تيبان ليا كاين معاكم شي واحد متايحملش الطريقة ديالي في الكتابة٠ غير با تعرفو بلا تنشروا هاذ التعليق، السترا مزيانا
21 - محلل الخميس 20 فبراير 2020 - 19:52
هذا البيجيدي فيهم الغرائب. زادوا في كولشي و ضغطوا على الفقير حتى تم عصر دمه. زيد في عدد فواتير الماء و الضوء، لاجل مضاعفة الزيادة في التمبر و الرسوم، حتى أصبح المكتب و شركات الماء و الضوء يصعب عليهم توزيع الفواتير و المواطن مجبر الاذاء بدون فواتير و بدون معرفة ما يستهلكه، يعني خلافا للقانون التجاري أصبح الاداء او قطع الاستهلاك. يعني الاداء او الزيادة بدون خدمات مقنعة. أما الدواء فمثله مثل هذه الپومادة الصفراء كانت كبيرة فصغرت الى الحد الذي لا يمكن تصغيرها، فما رأوا الا الزيادة فيها. إذن هنا من يقم بالمحاسبة التحليلية يتجاهل الفقراء. فأين هي العدالة و التنمية ؟
22 - مغترب الجمعة 21 فبراير 2020 - 07:45
Ceci est vrai si tu as une assurance solide. Par contre je te defie de prouver que le salaire minimum en europe est de 1200 euro.
Arretez de raconter des betises svp et de faire croire au Marocains que l'Europe est un paradis. Je travaille comme ingenieur a 3000 euro et je n'en garde quasiment rien a la fin du mois car j'ai une amiile (epouse et 2 nfnats). Tout est cher ici
Arretez de raconter des betises svp et de faire croire au Marocains que l'Europe est un paradis. Je travaille comme ingenieur a 3000 euro et je n'en garde quasiment rien a la fin du mois car j'ai une amiile (epouse et 2 nfnats). Tout est cher ici
23 - Ahmed الجمعة 21 فبراير 2020 - 08:29
تحتوي البومادا الصفراء على انتبيوتيك ,لهدا ينصح ان لايستعملها الانسان بكترة في عينيه
24 - هاروت وماروت الجمعة 21 فبراير 2020 - 12:09
أغلب التعليقات تعاتب حزب اللاعدالة ولا تنمية ، ياك قلنا لكم كذا مرة هادو غادين بالبلاد الهاوية ومزال ماشفتو والو ..السبب هو أنتم لي إنتخبتوعليهم بدون تجربة ولا خبرة في المشهد السياسي زيد على ذلك اسلامويين انتهازيين بإسم الدين .بلا ماتشكاو دابة والله اتا يندمكوم على النهار لي تزدو فيه و أنتما مسلمين ...الخوانجية تمسلميت ديالهم ها اش كتجيب كتب عليكم أن نحكمكم وابتليتم ،،،هذا ابتلاء وبلاء عليكم هذا الشي لي يخسرو عليكم نصوص فقهية ماتخلص ليك لا ضوء ولا ماء ..أما البومادا الصفراء في خبر كان ...
25 - عجب العجب الجمعة 21 فبراير 2020 - 21:35
من يستعمل هدا الدواء غير الضعيف المحتاج الفقير المغلوب على لغمة العيش ، هذه الحكومة مرة أخرى تبين انها ليست لا انسانية ولا شعبية ، الله الحي القيوم الواحد الاحد الفرد الصمد الدي لا ينام هو وكيلنا في هذه البلاد السعيدة التي حررها اجدادنا المقاومين الاحرار في الجبال و الارياف و الصحاري ، ها هم ابنائهم الان يؤدون ثمن جهل اجدادهم بالسياسة و استماتتهم في مواجهة المستعمر ... اتمنى من الصيادلة الاحرار ان اقول الاحرار ليس الماديين منهم ان يرفضوا الذل و يطالبوا مباشرة المسؤولين بدفع 50% لهم مقابل كل دواء ، ويتركوا الفقير يعد الايام المتبقية في حياته العسيرة
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