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كُتّاب وآراء
قصة ثائر ضد البوليساريو
السبت 22 فبراير 2020 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مجلوق من باريس السبت 22 فبراير 2020 - 12:52
لا تترجى اخي مواقف وأخبار سارة من دولة يحكمها العسكر .فعدد الممختفين من ابناء جلدتهم عندهم يعد بالآلاف وما بالك بمن يكونون له العداء فلن يرحموه ابدا.
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