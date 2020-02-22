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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة ثائر ضد البوليساريو

قصة ثائر ضد البوليساريو

السبت 22 فبراير 2020 - 11:55

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1 - مجلوق من باريس السبت 22 فبراير 2020 - 12:52
لا تترجى اخي مواقف وأخبار سارة من دولة يحكمها العسكر .فعدد الممختفين من ابناء جلدتهم عندهم يعد بالآلاف وما بالك بمن يكونون له العداء فلن يرحموه ابدا.
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