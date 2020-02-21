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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع الفنانة هدى صدقي

مع الفنانة هدى صدقي

الجمعة 21 فبراير 2020 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مولوع الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:28
موهبة ولباقة وجمال وفورمة وذكاء,اشاهد جميع اعمالها باهتمام ومتعة,رائعة سينمائيا وتلفزيا اتمنى ان اراها مباشرة على المسرح
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21
2 - حمدان الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:06
تقول لا اريد اولادي ان يحترفو الفن تريدهم ان يدرسوا. ادن هل الممتلين ليس لهم دراسة وشواهد. هل هم او اغلبهم جهل. او لا مستوى دراسي. او من هب ودب ممكن ان يحترف الفن. من ناحية اخرى ممكن اتفق معها نضرا للمستوى الرديئ للممتلين. الا من رحمنا ربنا نرى القليل من لهم سمعة خارج الوطن.
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7
3 - ابو وليد الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:18
تبارك الله عليك في الحقيقة لقد ابدعتي في فيلم خربوشة كما لو ان حرفتك هي فنانة للعيطة وفقك الله إني معجب بك كأحد من أولادي
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14
4 - مهاجرة الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:59
هدى صدقي فنانة بكل معنى الكلمة وجد طيبة و متواضعة. وفقك الله في أعمالك وحياتك أختي.
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2
5 - متقاعد الجمعة 21 فبراير 2020 - 21:50
الفنانة المحبوبة هدى صدقي فنانة محبوبة الجماهير التواقة للفن الأصيل.فنانة مقتدرة.صدقي تجسد أدوارها بكل صدق! ربنا يحفظها لأبنائها وزوجها وتدوم عليهم الصحة والسلامة..فنانة بكل ما في الكلمة من معنى!!!! شاهدت مسلسلاتها وافلامها منذ ان كانت في بداية مشوارها وكانت نعم الفنانة!!!
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