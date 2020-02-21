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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كساد في درب عمر

كساد في درب عمر

الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سرمد الحق الجمعة 21 فبراير 2020 - 17:52
نحن داهبون نحو أزمة عالمية خانقة جدا هي عموم العالم و هدا البلد .
قبل ان تظهر السلع الصينية كتجارة رائجة في المغرب كان هدا البلد يصنع كل شيء أساسي بيده أين دهبت هده العزيمة .
الصين احتلت العالم في عافيتها و أمرضت معها العالم مع وبائها .
يجب على البلد ان يعتمد على ساعده في صناعة الأساسيات فكيف ما كان الحال ستكون أحسن جودة من سلع الصين المتدهورة في الجودة و الصحة .
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1
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:00
يتكلمون وكأن الصين هي من تُوَرد لنا أساسيات الحياة من خضر وفواكه ولحوم وقطاني وحبوب وأدوية... كل ما يلج من ذاك البلد مجرد كماليات وتبدير للعملة الصعبة
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3 - Chakib Tounsi الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:06
achetez produits marocains, la vaisselle, le tissu achetez produits marocains
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2
4 - صوت العقل الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:07
ولا جملة مفيدة . المستوى التعليمي لعامة المغاربة في الحضيض . كساد ليس في التجارة فحسب .
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3
5 - Agrram الجمعة 21 فبراير 2020 - 18:12
درب عمر خرج عليه مارشي نوار،انت كاتجيب السلعة وتخلص الديوانة،والغالبية الكبرى كاتدخل السلعة من موريطانيا فابور ومطيحين السوق،وكاين نوع آخر ماعندو علاقة بالتجارة ودخل لدرب عمر فقط لتبييض الأموال.الحاصول عمر مات بقى غر الدرب كايصفر
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