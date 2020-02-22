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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ذبح خروف لطرد النحس

ذبح خروف لطرد النحس

السبت 22 فبراير 2020 - 13:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن السبت 22 فبراير 2020 - 13:16
الرأي ديالي هو أن داكشي لي دارو راه غير صدقة و صدقة شي حاجة لي عادية و ماشي حرام .. الحرام هو تديه ذبحو فشي سيّد ولا شي حاجة هاكا داكشي غير تخربيق .. و السلام عليكم
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-39
2 - جبيلو السبت 22 فبراير 2020 - 13:16
متى يتخلص المغرب من هذه العادات الوثنية؟ هل النجاح يأتي بالتتابرة و التمارين او بطرد النحس؟
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50
3 - سعيد السبت 22 فبراير 2020 - 13:17
النحس هو سوء التسيير وغياب القتالية والتنافسية.
النحس معشش في العقول وبئس التفكير.
إن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة
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56
4 - عبد الله السبت 22 فبراير 2020 - 13:23
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله رواه الإمام مسلم
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42
5 - حسن السبت 22 فبراير 2020 - 13:25
شوهتونا الله ياخد فيكم الحق. الناس فين وصلات بالعلم. والعمل. و حنا مازلين كنفكرو غير فهادا حسدني هادا سحر لي. دابا الكرة اشنو هي مجرد لعبة. كيخرج واحد كيكول الراجا فالدم ولا الوداد . ولا معرفت شنو . انا بارصاوي. يا المغاربة فيقو من السبات اللي نتوما فيه. و شوفو الدنيا فين وصلات.
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40
6 - رياض السبت 22 فبراير 2020 - 13:26
الحقيقة ان هناك تحامل على فريق الرحاء من اتجاهات متعددة،لست ادري لماذا،الحقد موجود منذ خلق السماوات والارض،واعتبر ان الرياضة تنافس شريف ولكل مجتهد نصيب دون الذخول في متاهات،اما مسألة الذبح من أجل طرد النحس ،فهذا لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة.
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4
7 - ا. ا. ا السبت 22 فبراير 2020 - 13:28
خزعبلات وطقوس شيطانية وهذا ما جعل اخواننا المصريين وغيرهم ينعتوننا بالسحر والشعودة....
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18
8 - yaaaaaaaaadris السبت 22 فبراير 2020 - 13:31
كنا نظن أن زمن الخرافة ولّى إلى غير رجعة فإذا بنا نجد أنفسنا، مع هؤلاء الجهلة، قابعين في يمّ الخرافة و جُبِّ الدجل
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14
9 - مر مرور الكرام السبت 22 فبراير 2020 - 13:37
ليس لي ما أقول سوى
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
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12
10 - Youssef de sygh السبت 22 فبراير 2020 - 13:38
اد نحروا باسم الله تعالى فلا يوجد أي مشكله عادي قربانا للخالق
واد كان العكس أعود بالله بلا منكمل لأنه الشرك بالله
الله يحضر الباس والسلام
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6
11 - ما هذا السبت 22 فبراير 2020 - 13:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم؛ ترضون الشياطين و الجن بهذه الخزعبلات و تعتقدون انه نحس ذاهب ، والله لفد اصبحنا امة ضحكت عليها الامم ،
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10
12 - غاداوي السبت 22 فبراير 2020 - 13:40
علم الله البارسا والريال شحال ديال الخرفان ذبحو ملي وصل الهاد niveau ؟
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12
13 - عبدو السبت 22 فبراير 2020 - 13:40
هادشي شعوذة بلا منحاولَ نزوقو الأمور. صحف عالمية تحدثت عند الأمر منها MARCA الإسبانية، هادشي راه شوها، يجب على مسؤولي الرجاء التركيز على الجانب الرياضي، مؤخرا الفريق أصبح معروف بإعتراضاته المتكررة على البرمجة و التحكيم و و و و... و الآن العودة أين هي الرجاء التي كانت تلعب الكرة فحسب؟؟؟...
رجاوي و أفتخر
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0
14 - اليوسفي السبت 22 فبراير 2020 - 13:41
اذا كان هذا الذبح من اجل الله او من اجل اكل اللحم فقط فهذا امر لا إثم فيه ولكن اذا كان الذبح لغير الله او أن هذا الذبح يقتقد فاعلوه انه سوف يزيل النحس او يغير شيء و ربما امرهم شخص ما بذبح كبش على هيئة معينة هناك الطامة الكبرى لأن الذي يعتقد ذلك هو مشرك بالله شرك اكبر مخرج من الملة والعياذ بالله ، نسال الله السلامة والعافية و لكم في الفرق الاجنية رغم انهم غير مسلمين ولكن يعولون على العمل والانتدابات الجيدة ، لو كان الامر هكذا لكانت سبقتكم اليه ريال مدريد بخصوص جاريت بيل او برشلونة بخصوص عثمان دمبلي ، ولكنه الجهل يا صديقي
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0
15 - OUSSAMA السبت 22 فبراير 2020 - 13:42
إلى عبدالله من أين أتيت بدلك الحديت و ما دليلك على أن فريق الرجاء نحر كبش لغير الله و سبحانه وتعالى لا يحتاج لنحر الأكباش أو غيرها لعبادته و نحر الكبش هو صدقة و حفظا من العين و هي حق فلا داعي للعب دور الفقيه و العلامة في الدين و أنت لا صلت لك به
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-1
16 - المصطفاوي السبت 22 فبراير 2020 - 13:42
الشعوذة والخزعبلات تعشعش في رؤوس الكثير من المغاربة رجالا ونساء. نسأل الله العافية.
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17 - قريب نحماق السبت 22 فبراير 2020 - 14:07
ايوا مشيتو مشيتو فديك طريق
شوفو لينا اش غندبحو على ود هاد النحس الفقر الفساد الويل لكحل لي دارب البلد
استغر الله العظيم
استفحل الجهل حتى وصل كرة القدم
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1
18 - كمال السبت 22 فبراير 2020 - 14:08
ألالالالا
أودي خاصكم تديوا اللعبة كاملين عند شي فقيه سوسي باش يفوسخهم واحد بواحد وتاصلوا بالحسينية توريكم هاذ الفقيه
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