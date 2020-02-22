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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أضخم العجول بالخميسات

أضخم العجول بالخميسات

السبت 22 فبراير 2020 - 19:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - N.H السبت 22 فبراير 2020 - 19:40
هل هي ضخمة بكثرة الأعلاف الصناعية و إعطائهم حبوب و إبر الهرمونات أم طبيعيا؟؟؟لا أعتقد أن يكونوا طبيعيين بعيدين كل البعد عن هذه الفرضية
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-1
2 - simo danmark السبت 22 فبراير 2020 - 19:41
النظام والوووو هدا حال أسواق المغرب
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3
3 - علي السبت 22 فبراير 2020 - 19:51
الخوف كل الخوف من لحوم الهرمونات
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4
4 - idriss السبت 22 فبراير 2020 - 20:02
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب.
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5
5 - تبارك الله السبت 22 فبراير 2020 - 20:07
ما قلتوش تبارك الله، راه الى مات او مرض راه انتما السبب.بانهليكم غير هذاهالعجل. شوفوا في الوزارات وفي البرلمان راه كاين بزاف ديا العجولا.
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0
6 - Marocain du denmark السبت 22 فبراير 2020 - 20:10
ces animaux interpretent ces gents mieux que ces gents interpretent ces animaux
je ne peu pas fair la difference ici entre animal et homme franchement, doit des animaux carrement absent.
merci Denmark
merci hespress
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7 - fatyاسبانيا السبت 22 فبراير 2020 - 20:23
خلليو لينا غير الابقار المغربية اللي تقريبا غادي تنقرض يجيب الحفاض علئ الابقار المغربية الحمراء قبل الانقرض.
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2
8 - mmm1962 السبت 22 فبراير 2020 - 20:36
quand je vois la saleté où ils vivent la viande doit être pourrie
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