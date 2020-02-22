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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب ضد مدار طرقي

غضب ضد مدار طرقي

السبت 22 فبراير 2020 - 12:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي السبت 22 فبراير 2020 - 13:58
المواطن و المسؤول المغربي تعود على أن يكون كل شيء فوضوي .
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2 - khalid السبت 22 فبراير 2020 - 13:59
الحقيقة أن le rond rond-point تسبب إزعاج كدلك للساءقين فالراجلين يمرون من كل ناحية وحداري ان لم تقف!! فهي نقطة التقاء لكتير من المداخل بالاضافة الى قربها من باءعي الفواكه والسمك .... اما بالنسبة للراجلين لا وجود للممرات وحتى لو وجدت استعمالها غير ممكن .نرجوا إعادة النضر في تصميمها كبناء نفق....... قنيطري
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