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كُتّاب وآراء
تحرير الملك العمومي
السبت 22 فبراير 2020 - 21:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبده/ الرباط السبت 22 فبراير 2020 - 21:37
اذا كانت السلطة المحلية قد قامت بواجبها فيما يخص تحرير الملك العمومي... فيجب تحرير مخالفة في حق شاحنة المجلس الجماعي..!!!! لماذا ؟؟ اين لوحة ترقيم الشاحنة ؟؟؟
2 - متابع السبت 22 فبراير 2020 - 21:41
شيئ جميل الضرب على يد كل من سولت له نفسه الإرتماء على الملك العمومي و من منبر هسبريس الجريدة الغراء نطلب تحرير الملك العمومي بحي النرجس بفاس وخاصة شارع السلام المارة يسيرون جنبا لجنب مع السيارات لإحتلال أصحاب الدكاكين للأرصفة ......و شكرا لكم
3 - سيدي برحمون السبت 22 فبراير 2020 - 21:47
كلمة تحرير دليل على انهيار الدولة بسبب فساد رموز السلطة والسياسة وتواطءهم ضد الشعب البءيس !!
هل لتطبيق القانون لابد من هذه الهيلالة وتجنيد مختلف الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية في جماعة قروية وما بالك اذا كان الامر يتعلق بإستعادة شارع في البيضاء او فاس فلابد ان تتدخل فيالق مجهزة وتتجند مختلف وساءل الدفاع والهجوم !
هل الدولة انهارت الى حد ان تطبيق اجراء عادي طبيعي لابد من تجنيد مختلف الإمكانيات وترك مصالح المواطنين وضياع الطاقات لمشاريع اخرى !!
ما هذا العبث ؟؟ وكيف وصل البلد الى هذه الوضعية الكارثية ؟؟؟
اكيد هناك شيءا ما وقع في السنين الاخيرة ومن بينها فراغ مهول في اعلى السلطة
هل لتطبيق القانون لابد من هذه الهيلالة وتجنيد مختلف الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية في جماعة قروية وما بالك اذا كان الامر يتعلق بإستعادة شارع في البيضاء او فاس فلابد ان تتدخل فيالق مجهزة وتتجند مختلف وساءل الدفاع والهجوم !
هل الدولة انهارت الى حد ان تطبيق اجراء عادي طبيعي لابد من تجنيد مختلف الإمكانيات وترك مصالح المواطنين وضياع الطاقات لمشاريع اخرى !!
ما هذا العبث ؟؟ وكيف وصل البلد الى هذه الوضعية الكارثية ؟؟؟
اكيد هناك شيءا ما وقع في السنين الاخيرة ومن بينها فراغ مهول في اعلى السلطة
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