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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نهاية الحجر الصحي

نهاية الحجر الصحي

السبت 22 فبراير 2020 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 22 فبراير 2020 - 15:47
كمواطن عادي ارجو من الدولة حماية هؤلاء الطلبة من ألسنة المُتَنَمِرين حتى يعودوا إلى الصين لإكمال دراستهم..
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2 - نبيل السبت 22 فبراير 2020 - 15:47
الحمد لله على سلامتكم و عاش الملك
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3 - الله اكبر السبت 22 فبراير 2020 - 15:58
الحمد لله على سلامتهم ورجوعهم إلى عائلاتهم بخير وعلى خير كذلك الشكر للملك محمد السادس وكذلك للطاقم الطبي الذي أشرف على رعاية هؤلاء الطلبه.
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4 - abdo agadir السبت 22 فبراير 2020 - 16:00
نحمد الله ونشكره على سلامة هؤلاء الطلبة بعودتهم إلى أحضان أسرهم سالمين من أي داء نتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الجامعي ٱن شاء الله .
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