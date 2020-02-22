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كُتّاب وآراء
نهاية الحجر الصحي
السبت 22 فبراير 2020 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 22 فبراير 2020 - 15:47
كمواطن عادي ارجو من الدولة حماية هؤلاء الطلبة من ألسنة المُتَنَمِرين حتى يعودوا إلى الصين لإكمال دراستهم..
3 - الله اكبر السبت 22 فبراير 2020 - 15:58
الحمد لله على سلامتهم ورجوعهم إلى عائلاتهم بخير وعلى خير كذلك الشكر للملك محمد السادس وكذلك للطاقم الطبي الذي أشرف على رعاية هؤلاء الطلبه.
4 - abdo agadir السبت 22 فبراير 2020 - 16:00
نحمد الله ونشكره على سلامة هؤلاء الطلبة بعودتهم إلى أحضان أسرهم سالمين من أي داء نتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الجامعي ٱن شاء الله .
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