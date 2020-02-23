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كُتّاب وآراء
جبهة اجتماعية تحتج بالبيضاء
الأحد 23 فبراير 2020 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - منار الأحد 23 فبراير 2020 - 16:50
نطالب الدولة بالقطيعة مع اسلوب التخويف والترهيب والاعتقالات السياسية العشوائية ،كنصيحة،فاستمرار اسلوب الدولة البوليسية وقمع حريات التعبير وتهميش القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة سيؤدي لا محالة الى مزيد من الضغط وستنفجر الاوضاع ومع انحباس المطر ستكون كارثة والله اعلم
2 - مغربي الأحد 23 فبراير 2020 - 17:13
كيف سنثق في الدولة والمؤسسات وهي لم تحم صندوق تقاعدنا ولا صحتنا ولا تعليمنا.
لقد خرج الشعب لمحاربة الفساد لكنهم دافعوا عن الفساد وتركونا وجها لوجه مع المفسدين.
أرجو أن يعود المسؤولون إلى جادتهم ويصلحوا التعليم والصحة قبل أن يتفاجؤوا بربيع آخر لا ينفع معه شيء كما يقع في الجزائر.
لقد خرج الشعب لمحاربة الفساد لكنهم دافعوا عن الفساد وتركونا وجها لوجه مع المفسدين.
أرجو أن يعود المسؤولون إلى جادتهم ويصلحوا التعليم والصحة قبل أن يتفاجؤوا بربيع آخر لا ينفع معه شيء كما يقع في الجزائر.
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