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كُتّاب وآراء
سلا .. نافذة على الأندلس
الأحد 23 فبراير 2020 - 20:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - %%%% الأحد 23 فبراير 2020 - 20:48
salé me rappelle rabat des années 80s et pourtant il n y a que le bouregreg qui les sépare deux villes deux vitesses sauf qu il est devenu important de mettre a niveau cette ville car rabat est devenu saturé mais ces deux villes souffrent toutes les deux du manque d emploi il y a 39 % de chômeurs et c la plus élevée au maroc donc sans un décollage économique c deux villes resteront juste une carte postale .il n y a pas de mal a ce que rabat et salé l une soit la capitale administrative et salé soit une plaque tournante économique et un levier pour la croissance .comme un centre des affaires des zones logistique des plates formes pour des centres d appel et des centres commerciaux et de loisirs
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