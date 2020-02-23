24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/02/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية
- والد الزفزافي: مندوبية السجون تريد إخراس صوتي
- مبادرة تستطلع الآراء الشبابيّة في جهات المملكة حول نموذج التنمية
- شكري يبحث في "تعدّد مقاربات الإسلام والتاريخ"
- جمعية ترفض "الصدقة" في حق ساكنة جبال تنغير
مدربة المنتخب النسوي: "لبؤات الأطلس" فخورات بلقب شمال إفريقيا (5.00)
"مزامزة" الجنوبية .. حزام الهشاشة والفقر يطوّق عاصمة الشاوية (5.00)
سعد اليماني .. مغربي يقود "ثورة" في تجربة التعليم الجامعي بأمريكا (5.00)
- بنكراد: رفع شعار اعتماد "الدّارجة" يمهّد للتّخلّص من اللغة العربية - (47)
- شعارات تجهر برفض "الفساد والحڭرَة" من شوارع العاصمة الاقتصادية - (35)
- رئيس الجزائر يستعين بمستشار أمنيّ يعادي المغاربة - (34)
- والد الزفزافي: مندوبية السجون تريد إخراس صوتي - (29)
- خصاص في تساقط الأمطار يخفض ملء السدود ويهدّد خصوبة الحقول - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقنية "الفار" بملعب أكادير
الأحد 23 فبراير 2020 - 20:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عمار تازي الأحد 23 فبراير 2020 - 21:59
تقنية الفار كم كلفت من مليون دولار في حين الطفل لم يجد له مقعد في مدرسة الدوار والمريض لم يجد سرير في مشفى الجوار !!
والشاب لم يجد عمل للخروج من الفقر والعار !!
هنيءا لكم بالفار واغلب مناطق البلد لم يصلها لا طريق ولا قطار !!
هنيءا لكم بالفار في حين الشعب يعاني بمختلف الاعمار !!
هنيءا لكم بالفار والشباب الحارك لم نسمع عنهم اخبار !!
والشاب لم يجد عمل للخروج من الفقر والعار !!
هنيءا لكم بالفار واغلب مناطق البلد لم يصلها لا طريق ولا قطار !!
هنيءا لكم بالفار في حين الشعب يعاني بمختلف الاعمار !!
هنيءا لكم بالفار والشباب الحارك لم نسمع عنهم اخبار !!
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1