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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تقنية "الفار" بملعب أكادير

تقنية "الفار" بملعب أكادير

الأحد 23 فبراير 2020 - 20:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمار تازي الأحد 23 فبراير 2020 - 21:59
تقنية الفار كم كلفت من مليون دولار في حين الطفل لم يجد له مقعد في مدرسة الدوار والمريض لم يجد سرير في مشفى الجوار !!
والشاب لم يجد عمل للخروج من الفقر والعار !!
هنيءا لكم بالفار واغلب مناطق البلد لم يصلها لا طريق ولا قطار !!
هنيءا لكم بالفار في حين الشعب يعاني بمختلف الاعمار !!
هنيءا لكم بالفار والشباب الحارك لم نسمع عنهم اخبار !!
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