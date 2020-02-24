24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/02/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:00
|13:46
|16:52
|19:23
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اتهامات متبادلة تحبط "الجامعة الصيفية" للأمازيغية
- هجرة الأدمغة
- جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات
- الطبيعة الجينية للأسر لا تؤثر على إنجاب الذكور أو الإناث
- الشبيبة الاتحادية تنوّه بالبرنامج الوطني لدعم الشباب
المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)
"الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تقرع "طبول الحرب" في وجه المغرب - (92)
- الحكومة الإسبانية تتبرأ من "استقبال وزاري" لوفد جبهة البوليساريو - (65)
- الموثقون يطالبون بتحديد الأتعاب ويلوّحون بإضراب وطني ليومين - (32)
- هنا كندا .. خصاص اليد العاملة يفتح أبواب الهجرة إلى مقاطعة كيبيك - (30)
- تفشي فيروس "كورونا" .. خبراء أمريكيون يدحضون نظرية المؤامرة - (29)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق مأساوي بالرباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 12:53