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كُتّاب وآراء
تفاصيل جريمة قتل في سلا
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Jaafar الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:36
لا حول ولا قوه الا بالله الحيوان مكيديرش هكا والانسان لي نعم الله بالعقل اصبح مجرم بلا عقل
2 - ليساسفة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:38
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن لله وانا اليه راجعون
3 - دمناتي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:42
أنا لي كنستغرب ليه هم دوك دراري لي صغار خارجين في زناقي كيسمعو في هاد جريمة كيفاش غادي اطلعو
4 - كريم البريطاني الأربعاء 26 فبراير 2020 - 14:11
كلما قام شخص بجريمة ما مهما كانت بشاعتها إلا وجدنا أناسا يشكرون في الجاني و يجزمون أنه لا يمكن أن يكون قد قام بهذه الجريمة حتى وإن اعترف بجريمته, فهل هذا راجع لعدم تقييم الأشخاص الذين نختلط بهم أم أننا نحاول تبرأت الشخص ولو بشهادة الزور.
فهذا الابن لا يمكن أن يكون سويا.
فهذا الابن لا يمكن أن يكون سويا.
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