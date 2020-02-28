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كُتّاب وآراء
بدون عنوان: الشرطة العلمية
الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - بير الجديد. الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:07
اتصل صديق ببءر الجديد تعرضوا إلى سرقت منزلهم بالكامل (من الأشياء الثمينة حتى آخر بقايا الثوابل. .).وبعد اتصالهم بالشرطة وحضور هذه الأخيرة. كان الجواب :كان الليل صعيب نعرف شكون. مع العلم أن أصحاب المنزل جروا وراء افريقيين من جنوب الصحراء. والشرطة العلمية واسع النظر.
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