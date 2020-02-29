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كُتّاب وآراء
مغاربة .. "كورونا" و"قهرونا"
السبت 29 فبراير 2020 - 13:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - rima السبت 29 فبراير 2020 - 13:54
لماذا ظهر هذا المرض فجاة !!!!!
يقولون من اكل الصينيين للحيونات البرية والغريبة . ولكن الصينيون يأكلون هذه الأشياء منذ مئات السنين ولم يصابوا بهكذا أمراض طيلة حياتهم . معناه ان المرض سلاح بيولوجي . صنع في معامل ومختبرات تريد تدمير الاقتصاد الصيني . من له مصلحة غير أميركا واليهود !!!!!!!!!
يقولون من اكل الصينيين للحيونات البرية والغريبة . ولكن الصينيون يأكلون هذه الأشياء منذ مئات السنين ولم يصابوا بهكذا أمراض طيلة حياتهم . معناه ان المرض سلاح بيولوجي . صنع في معامل ومختبرات تريد تدمير الاقتصاد الصيني . من له مصلحة غير أميركا واليهود !!!!!!!!!
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