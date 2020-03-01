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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التسول في المغرب

التسول في المغرب

الأحد 01 مارس 2020 - 11:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معلق من العيون الأحد 01 مارس 2020 - 11:41
التسول مهنة يجب هيكلتها... المفروض اخراج بطاقة "متسول مرخص" و هاذ المتسول او المتسولة يجب ان يؤدي الضريبة على دخله ... نحن في حاجة لتكوين "متسول مواطن و مسؤول"
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7
2 - وجدي الأحد 01 مارس 2020 - 11:45
هناك من يربح أكثر من خمسمائة درهم في اليوم بالتسول.لا تنخدعوا يا مغاربة .اعطوا الصدقة لليتامى والأرامل. اعطوها لاناس لا يسمح لهم كبرياءهم بمد يدهم.ابحثوا عنهم فستجدونهم وسيكون هناك ثواب أعظم بادن الله تعالى
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16
3 - عبدالحق الأحد 01 مارس 2020 - 11:56
التسول ينقسم إلى قسمين
القسم الأول. الحاجة والظروف
القسم الثاني .هواية تدخل على صاحبها الربح الوفير
بالنسبة للحالة الأولى الدولة تلعب دورا فيه لانه يكمكن لها مساعدة الفقراء بمساعدات شهرية وهدا ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بما يسمى ببيت زكاة المسلمين حيث كانت تعطى للفقراء و المعوزين
ولكن للأسف الشديد هو أن الكفار أخدوها من الإسلام
ونحن المسلمون أهملناها
ولكن الحمد لله هناك محسنين جزاهم الله خيرا
اما بالنسبة للحالة الثانية تكون مهنة للصاحبها فيجب إتخاد الاجرائات لكل شخص يمتهنا
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5
4 - chihab الأحد 01 مارس 2020 - 11:58
أكثرهم لا يستحقونها ونحن من يساهم في تفشيها عندما نعطي لهذا وذاك لو امتنعنا عن إعطاء الصدقات إلا لمستحقيها لما وجدنا هاته الجيوش العرمرم من المتسولين والله العضيم إن مستحقيها لا يمكن أن تجدهم في الشوارع لذى ادعو كل مواطن او محسن أن يبحث هو شخصيا عن مستحيقيها لأن في ذلك أجر عضيم عند اللّٰه
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9
5 - افران الاطلس المتوسط الأحد 01 مارس 2020 - 11:59
يقول الشخص الاول في التعليق حتى في المغرب فيه ! معلوم فيه وفيه كثيرا جدا ويزداد لعدة اسباب . اولها الدولة لا ترغب او لا تستطيع في كيفية خلق فرصة الشغل للجميع . هذا المجال ما يمكنه ان ينقذ بلدلنا (الاستثمار الأجنبي) هذا من جهة . من جانب اخر حتى هذه الظهيرة للتسول في بلادنا ايضا الدولة (السلطات المحلية) سببها شيئما لانه هي التي يمكنها ان تضع جميع التدابيرلبناء خيرية لاستقبال هذا المشردين ومنعهم ايضا التسول في الشوارع والازقة على الاقل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد قليلا حول هذه الظهيرة للتسول انه موضوع حساس جدا يجب التفكير فيه وايجاد الحل عاجلا او على الاقل التقليل منه
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-2
6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 01 مارس 2020 - 12:05
التسول ظاهرة اجتماعية عالمية في كل المجتمعات ولا أقول يصعب القضاء عليها. بالعكس لا تستطيع الدول التفريط فيها. ففي وسط هؤلاء المتسولون يوجد حماة ومراقبي الأمن القومي للبلد ويوجد مراقبي مروجي المخدرات وتتبع المجرمين.
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