24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البراح (5.00)

  2. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  3. بعد "البريكسيت" .. نظام الهجرة الجديد لبريطانيا يثير جدلا ومخاوف (5.00)

  4. القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)

  5. تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | منزل آيل للسقوط

منزل آيل للسقوط

الأحد 01 مارس 2020 - 20:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.