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كُتّاب وآراء
الحكومة تطمئن المغاربة
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - صباح الخير كورونا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:31
كيف حال مريضنا الاول ضحية الوباء الجديد.؟
لا اطمئنان ولا سكينة في غياب نشرات اخبارية متواصلة عن تطور حالة مريضنا وعن حالة كل الناس الذين عايشوه منذ دخوله المغرب اتيا من ايطاليا.
لا اطمئنان ولا سكينة في غياب نشرات اخبارية متواصلة عن تطور حالة مريضنا وعن حالة كل الناس الذين عايشوه منذ دخوله المغرب اتيا من ايطاليا.
2 - العكاري الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:32
هذا الڥيروس لم يترك أي بلد وإلا كانت فيه إصابات متفاوتة العدد فرنسا وحدها 191 حالة ويأتي الوزير يطمئن سكان المغرب بكل فئتهم كأن المغرب جزيرة بدائية كسكان الأمزون
4 - مهاجر عن طيب خاطر الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:38
600سرير السي الوزير فقط ؟؟؟!!!
5 - تلميد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:55
نريد توقيف الدراسة لكي لا نتأدا ايها الحكومة
6 - الفيلسوف الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:58
فيروس كورونا الذي وحسب الاحصائيات تجاوز عدد المصابين به 91 الف و مئة مصاب و توفي اكثر من ثلاث آلاف شخص حول العالم وتعتبر الصين و إيران و إيطاليا و كوريا الجنوبية اكثر الدول الناشرة.. لذالك كل الخطابات الداعية إلى عدم الخوف و النوم على جنب الراحة هي فقط تزيد من احتمالية عدم اتخاد المواطنين للاحتياطات...
ما يجب القيام به :
- أمداد جميع المستشفيات العمومية و العيادات بكل التجهيزات الازمة لمواجهة المرض.. يجب حماية الجهاز الطبي باكمله نظرا لكونهم يلتقون بآلاف المرضيى يوميا ويكونون قريبين جدا منهم و في أماكن مغلقة تسهل إصابتهم بالفيروس
- القيام بحملات اعلامية توعوية قصد تكوين المواطن و تهييئه لحماية نفسه و المقربين منه خاثة الكبار في السن و الأطفال.
- ثالثا يجب على وزارة الداخلية و الصحة و التجارة مراقبة الصيدليات و التأكد من اسعار الكمامات هذا ان وجدت و المطهرات و أدوية السعال.. و التنسيق معهم قصد التبليغ عن أي حالات مشكوك في إصابتها.
- رابعا
ما يجب القيام به :
- أمداد جميع المستشفيات العمومية و العيادات بكل التجهيزات الازمة لمواجهة المرض.. يجب حماية الجهاز الطبي باكمله نظرا لكونهم يلتقون بآلاف المرضيى يوميا ويكونون قريبين جدا منهم و في أماكن مغلقة تسهل إصابتهم بالفيروس
- القيام بحملات اعلامية توعوية قصد تكوين المواطن و تهييئه لحماية نفسه و المقربين منه خاثة الكبار في السن و الأطفال.
- ثالثا يجب على وزارة الداخلية و الصحة و التجارة مراقبة الصيدليات و التأكد من اسعار الكمامات هذا ان وجدت و المطهرات و أدوية السعال.. و التنسيق معهم قصد التبليغ عن أي حالات مشكوك في إصابتها.
- رابعا
7 - مستمع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:58
شكرا على خدمتكم
حداري الى دخل المغرب
الأن المغرب ليس له امكانيات للمواجهة
حداري الى دخل المغرب
الأن المغرب ليس له امكانيات للمواجهة
8 - rachid الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:17
لا نحتاج إلى تطمينات نحتاج إلى خطة استعجالية لمواجهة الفيروس و توفير الأسرة الكافية و العلاج المناسب و تكوين الأطباء و الممرضين و تأطير المغاربة بالبرامج التوعوية ماشي البرامج الخاوية و شكرا
9 - طالبة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:26
يجب القيام بحملات توعية للشعب بخطورة هذا المرض الذي يعتبرونه نكتة من طرف وزارة الصحة
10 - لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:31
اودي مكين لا اطمئنان لا والو المشكل ومافيه ان المواكن المغربي زايد ناقص اوا الله يحيب العفو نن عندو
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