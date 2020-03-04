24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/03/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
- احتجاج كيش الوداية
- الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا"
وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)
رصيف الصحافة: وكالات أسفار ترجع أموال المعتمرين بسبب "كورونا" (5.00)
- الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة - (75)
- خبراء يوصون المغاربة بالعقل والمنطق أمام المخاوف من "كورونا" - (53)
- مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية - (50)
- وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" - (49)
- المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة والوقاية من كورونا
الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:55