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كُتّاب وآراء
مسيرة المتعاقدين بسلا
الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - مغربي مغترب الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:53
هل فعلا المتعاقد يتقاضى 40 ألف ريال كما قال هذا المربي يا حسرة ؟ إنه التضليل الممزوج برائحة البروبغندا
وما علاقة مجانية التعليم من عدمها بالإدماج في الوظيفة العمومية ؟
وما علاقة مجانية التعليم من عدمها بالإدماج في الوظيفة العمومية ؟
2 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:07
فهم مزيان شنو باغي يقول...هدر على مجموعة من الامور مشي غير التعليم.
3 - عبدالاله الضاوي الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:08
الى ما عجبكش التعاقد لا شىء يلزمك بالبقاء فيه.
4 - ممتعض الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:09
أتساءل دائما هل فرض عليهم التعاقد حقا؟هل حقا هم أصحاب مظلومية؟هل غبنوا في حقوق مشروعة لهم؟لا أعتقد دلك.الاساتدة المتعاقدون أو أطر الأكاديميات قبلوا بالتعاقد عن طيب خاطر في بادىء الأمر. لم تعدهم الوزارة بشيء ثم سلبته منهم بل بالعكس قدمت لهم تنازلات لم يكن متفقا عليها سلفا.ادن فلا داعي لاحتجاجات مجانية وغوغاءية غير مبنية على أسس سليمة وشرعية
5 - Miloud psy الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:15
يجب ان منع المظاهرات مؤقتا الى حين القضاء على فيروس كورونا
6 - استاذ مسؤول الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:25
نعم للتعاقد في جميع الوظائف ولا للفوضى والتلاعب بمناصب الوظيفة العمومية الشعب مع الحكومة في هذا الموضوع
7 - مهتم الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:34
شخصيا لست مع التعاقد في قطاع التربية والتعليم، ومبدئيا لست ضد النضال من أجل تحسين الوضعية، لكني لا أتفق مع هذه الإضرابات المتكررة لأن المتضرر الأول هو التلميذ.
8 - Ahmed الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:38
التعاقد لم يفرض على احد ومن يقول انه فرض عليه فهو كاذب وعليه بفسخ عقدته وشهادة لاغلب المواطنين ان العمل بالعقدة هو الحل للتخلص من الكسل والغياب عن العمل وهذا لصالح تعليمنا العمومي الغارق في المشاكل.
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