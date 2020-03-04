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كُتّاب وآراء
منجم الموت ببني ملال
الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عز العرب الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:34
نفس المشاهد شاهدتها في إحدى الروبورطاجات في عهد الحماية الفرنسية للمغرب نفس حالات المغاربة ونفس المعاناة ..لاشيء تغير ..ربما المستعمر كان أكثر رحمة من هؤلاء الذين يحكموننا اليوم
2 - ملالي الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:43
اللهم إنا هذا لمنكر في دولة الحق والقانون و في الالفية الثالثة. ..لا يسعني إلا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء المسؤولين الذين يشرفون على الشأن المحلي في المنطقة وتبجحهم بتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية في البلاد
3 - citoyen الأربعاء 04 مارس 2020 - 23:53
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .هاذ ل 15او 20 درهم علاش كيخاطرو هؤلاء الناس البسطاء تعاونهم غير الدولة بها و ما يرميوش بأنفسهم إلى التهلكة.
4 - ر-ا زاوية الشيخ الخميس 05 مارس 2020 - 00:00
"ما كانخاف غي من الله" تكيفي هاته الجملة المنبثقة من قلب مكلوم لك الله أيها الوطن الجريح
5 - مواطنة حرة الخميس 05 مارس 2020 - 00:01
مساكن والله إلا بقاو فيا.كين لي خانز فلوس ومكاد إعاون.والله كون كنو عندي فلوس مصطوكيين كون عونت بالجرا.اربي إلى عتيتي لكل واحد فهوم ١٠٠٠ درهم والله حتى تدي فهوم اجر كبييير.
6 - من تخوم الريف الخميس 05 مارس 2020 - 00:18
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصف يوم، نزول إلى عمق 200 متر و حمل كيس به حوالي 40 كيلوغرام إلى أعلى بعد التنقيب عليه ثم حمله على بغل أو حمار إلى المنزل فالإنتظار إلى يوم السوق من أجل بيعه بحوالي 15 درها (للكيس برمته). إن كان هذا لا يدمي القلب و لا يجعل العين تدمع فقولوا لي بربكم ماذا يدمع عيون مسؤولينا بعد. لم تعد لدي كلمات أعبر بها عما يختجلني من أسى. فقط أتمنى من الله عز وجل أن يعجل بالفرج أو يأخذنا إليه في أقرب الآجال.
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