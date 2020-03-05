24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان
- حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)
وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)
- هل يلغي خطر فيروس "كورونا" إقامة صلاة الجمعة بمساجد المملكة؟ - (105)
- المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة - (66)
- خبراء يوصون المغاربة بالعقل والمنطق أمام المخاوف من "كورونا" - (57)
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا - (53)
- وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحج في زمن كورونا
الخميس 05 مارس 2020 - 01:58