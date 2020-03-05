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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج المتعاقدين بالجديدة

احتجاج المتعاقدين بالجديدة

الخميس 05 مارس 2020 - 14:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وجدي الخميس 05 مارس 2020 - 15:39
عجبا لهؤلاء التافهين المنعدمي الوطنية.العالم والبلد في حالة من الاستنفار والغليان بسبب فيروس ووباء قاتل وهم يطبلون لمطالب خبزية مقيتة وغير مشروعة.او ليس لكم ضمير وترتيب أولويات. أصلا التجمعات البشرية غير محبدة في هده الظروف وقد تؤدون أنفسكم وغيركم.لم يفرض التعاقد ابدا بل اتفق عليه مسبقا وهده حقيقة يعرفها الجميع
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2 - Laila الخميس 05 مارس 2020 - 15:52
لماذا قبلتم اليوم الأول بالولوج بالتعاقد واليوم تحتجون؟ ولماذا لا تحتجوا على مدة التكوين القصيرة و تطالبوا بعامين بدل بضعة أشهر؟ لماذا من ينتمي لقطاع التعليم مطالبهم فئوية و يعتبرون التلاميذ خصوم وأعداء, رغم أن التلميذ هو مركز المنظومة التعليم؟.
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3 - مدير مؤسسة تعليمية الخميس 05 مارس 2020 - 15:58
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
التعاقد جاء للقطع امام الاساتدة الدين يدلون بالشواهد الطبية ويتركون المتعلمين عرضة للضياع واعطى قوة للاكاديميات للبث في جميع المشاكل التي تتعلق بالاخلال بالواجب المهني السليت عدم احترام الزمن المدرسي عدم القيام بالواجب المهني الغشان هده المشاكل تتخبط فيها المنظومة التربوية وهي سبب المشاكل التي نعيشها حاليا اقول هدا من خلال تجربتي داخل القسم وبالادارة التربوية لمدة 20 سنة الساتدة باغيين لفلوس مبقاوشي باغيين الخدمة لااحد يدافع عن مصلحة المتعلم لااحد يدافع الاطفال الابرياء لانقابات ولاتنسيقيات كلهم يدافعون على مصالحهم فقط
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