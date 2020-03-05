24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا
- هكذا يقضي المهاجر المغربي المصاب بـ"كورونا" أيامه في غرفة العزل
- مدمن يضرم النار داخل صيدلية بضواحي شفشاون
- مفكّرون مغاربة يضعون أطروحات محمد عابد الجابري تحت المجهر
هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)
بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)
الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)
- رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (153)
- هل يلغي خطر فيروس "كورونا" إقامة صلاة الجمعة بمساجد المملكة؟ - (118)
- الجزائر تنتقد تأخر تعيين المبعوث الأممي وتنفي العداء ضد المملكة - (67)
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا - (62)
- وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج المتعاقدين بالجديدة
الخميس 05 مارس 2020 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - وجدي الخميس 05 مارس 2020 - 15:39
عجبا لهؤلاء التافهين المنعدمي الوطنية.العالم والبلد في حالة من الاستنفار والغليان بسبب فيروس ووباء قاتل وهم يطبلون لمطالب خبزية مقيتة وغير مشروعة.او ليس لكم ضمير وترتيب أولويات. أصلا التجمعات البشرية غير محبدة في هده الظروف وقد تؤدون أنفسكم وغيركم.لم يفرض التعاقد ابدا بل اتفق عليه مسبقا وهده حقيقة يعرفها الجميع
2 - Laila الخميس 05 مارس 2020 - 15:52
لماذا قبلتم اليوم الأول بالولوج بالتعاقد واليوم تحتجون؟ ولماذا لا تحتجوا على مدة التكوين القصيرة و تطالبوا بعامين بدل بضعة أشهر؟ لماذا من ينتمي لقطاع التعليم مطالبهم فئوية و يعتبرون التلاميذ خصوم وأعداء, رغم أن التلميذ هو مركز المنظومة التعليم؟.
3 - مدير مؤسسة تعليمية الخميس 05 مارس 2020 - 15:58
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
التعاقد جاء للقطع امام الاساتدة الدين يدلون بالشواهد الطبية ويتركون المتعلمين عرضة للضياع واعطى قوة للاكاديميات للبث في جميع المشاكل التي تتعلق بالاخلال بالواجب المهني السليت عدم احترام الزمن المدرسي عدم القيام بالواجب المهني الغشان هده المشاكل تتخبط فيها المنظومة التربوية وهي سبب المشاكل التي نعيشها حاليا اقول هدا من خلال تجربتي داخل القسم وبالادارة التربوية لمدة 20 سنة الساتدة باغيين لفلوس مبقاوشي باغيين الخدمة لااحد يدافع عن مصلحة المتعلم لااحد يدافع الاطفال الابرياء لانقابات ولاتنسيقيات كلهم يدافعون على مصالحهم فقط
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
نعم للتعاقد لانه في مصلحة المتعلم وضد السليت والشواهد الطبية
التعاقد جاء للقطع امام الاساتدة الدين يدلون بالشواهد الطبية ويتركون المتعلمين عرضة للضياع واعطى قوة للاكاديميات للبث في جميع المشاكل التي تتعلق بالاخلال بالواجب المهني السليت عدم احترام الزمن المدرسي عدم القيام بالواجب المهني الغشان هده المشاكل تتخبط فيها المنظومة التربوية وهي سبب المشاكل التي نعيشها حاليا اقول هدا من خلال تجربتي داخل القسم وبالادارة التربوية لمدة 20 سنة الساتدة باغيين لفلوس مبقاوشي باغيين الخدمة لااحد يدافع عن مصلحة المتعلم لااحد يدافع الاطفال الابرياء لانقابات ولاتنسيقيات كلهم يدافعون على مصالحهم فقط
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3