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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثاني إصابة بفيروس كورونا

ثاني إصابة بفيروس كورونا

الخميس 05 مارس 2020 - 13:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعصيم سمير الخميس 05 مارس 2020 - 14:15
محاصرة فيروس كورونا يخضع لوعي المجتمع المغربي بالنظافة وتتبع طرق العلاج.ان شاء الشفاء العاجل لكل المصابين.نحن شعب شجاع .الف تحية وسلام للاطر الطبية المغربية.
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2 - سليم الخميس 05 مارس 2020 - 14:17
على المغاربة الحيطة من القادمين من ايطاليا
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