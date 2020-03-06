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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جبليات على قارعة الطريق

جبليات على قارعة الطريق

الجمعة 06 مارس 2020 - 12:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البساطة المعيشية. الجمعة 06 مارس 2020 - 12:45
ما أحلى حياة البساطة والقناعة و الهدوء والطمأنينة وأن هذه المعطيات تنتج عنه الصحة البدنية و النفسية .
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13
2 - شكرا الجمعة 06 مارس 2020 - 12:59
جبليات لسن على قارعة الطريق بل هن في عمق الحياة بتفانيهن وعملهن تحية لهؤلاء الرائعات
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15
3 - عزيز السوسي الجمعة 06 مارس 2020 - 13:24
والله أحلى واطهر و أشرف ناس. عبرة للكثيرات. اطلب من الله عز وجل أن يسهل عليهن و ينعمهن بالخير والصحة والعافية في هده الجمعة المباركة، شهادتي على هده المنطقة.
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