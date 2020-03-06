24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/03/2020
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- خبير مغربي يستبعد تحالف "داعش" و"القاعدة" في الساحل الإفريقي
- فيروس "كورونا" يُفرغ المطاعم الصينية من الزبناء بالدار البيضاء
- "شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب
- "فايسبوك" يعلن عن تدابير جديدة لمحاربة "فيروس كورونا"
- "الجيش الملكي" يستنفر لاعبيه قبل ديربي الرباط
الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)
وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)
وزير الداخلية يُطالب الولاة والعمال بمنع جميع التظاهرات الكبرى (5.00)
رصيف الصحافة: "السكة" تطبع "البيرمي" والبطائق الرمادية الإلكترونية (5.00)
- الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت - (213)
- عبيابة: المغرب قادر على مواجهة أي وباء .. ولهذا استثنينا المواسم - (128)
- مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا" - (95)
- العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا" - (48)
- المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جبليات على قارعة الطريق
الجمعة 06 مارس 2020 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - البساطة المعيشية. الجمعة 06 مارس 2020 - 12:45
ما أحلى حياة البساطة والقناعة و الهدوء والطمأنينة وأن هذه المعطيات تنتج عنه الصحة البدنية و النفسية .
2 - شكرا الجمعة 06 مارس 2020 - 12:59
جبليات لسن على قارعة الطريق بل هن في عمق الحياة بتفانيهن وعملهن تحية لهؤلاء الرائعات
3 - عزيز السوسي الجمعة 06 مارس 2020 - 13:24
والله أحلى واطهر و أشرف ناس. عبرة للكثيرات. اطلب من الله عز وجل أن يسهل عليهن و ينعمهن بالخير والصحة والعافية في هده الجمعة المباركة، شهادتي على هده المنطقة.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3