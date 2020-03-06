24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/03/2020
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- خبير مغربي يستبعد تحالف "داعش" و"القاعدة" في الساحل الإفريقي
- فيروس "كورونا" يُفرغ المطاعم الصينية من الزبناء بالدار البيضاء
- "شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب
- "فايسبوك" يعلن عن تدابير جديدة لمحاربة "فيروس كورونا"
- "الجيش الملكي" يستنفر لاعبيه قبل ديربي الرباط
الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)
وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)
وزير الداخلية يُطالب الولاة والعمال بمنع جميع التظاهرات الكبرى (5.00)
رصيف الصحافة: "السكة" تطبع "البيرمي" والبطائق الرمادية الإلكترونية (5.00)
- الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت - (228)
- عبيابة: المغرب قادر على مواجهة أي وباء .. ولهذا استثنينا المواسم - (128)
- مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا" - (95)
- المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية - (49)
- العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التمريض وفيروس كورونا
الجمعة 06 مارس 2020 - 14:29