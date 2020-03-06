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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صلاة الجمعة بمسجد حسان

صلاة الجمعة بمسجد حسان

الجمعة 06 مارس 2020 - 16:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amahrouch الجمعة 06 مارس 2020 - 17:01
Ce prêcheur a négligé les animaux et les végétaux!!Irhamou mane fi l Ardi yahamoukoum mane fi Samaa s applique à toutes les créatures divines.Il aurait dû parler de l abattage des chiens ett la maltraitance des chats
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