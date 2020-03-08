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الأمطار والموسم الفلاحي
الأحد 08 مارس 2020 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - استاذ من العيون الأحد 08 مارس 2020 - 18:11
كورونا فيروس كورونا الجفاف الله يحفظ و صافي هاذ العام صعب جدا
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