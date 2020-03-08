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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شرطية تتحدى الصعاب

شرطية تتحدى الصعاب

الأحد 08 مارس 2020 - 18:10

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1 - شاهد الأحد 08 مارس 2020 - 18:29
شرطية تزاول مهامها بالصراخ، هل دالك ناتح عن نقص في الكفاءة؟
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