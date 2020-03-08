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كُتّاب وآراء
شرطية تتحدى الصعاب
الأحد 08 مارس 2020 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - شاهد الأحد 08 مارس 2020 - 18:29
شرطية تزاول مهامها بالصراخ، هل دالك ناتح عن نقص في الكفاءة؟
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