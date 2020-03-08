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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تحدي الرجال في النجارة

تحدي الرجال في النجارة

الأحد 08 مارس 2020 - 16:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من ألمانيا الأحد 08 مارس 2020 - 17:07
أختي أشجعك على العمل في أي ميدان يليق بك

ليس فيه ميدان خاص بالرجال أو بالنساء

كل واحد له الإختيار في أي ميدان يميل له

لكن كمعلم في التكوين المهني ((الحديد)) بألمانا عندي ملاحظة

هنا عندنا إجباري النظارة لتحافظي على عينيك

لكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب كيف حتى أمام الكاميرا بدون نظارة

يعلم الله آش كيكون في الأيام العادية
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2 - adil الأحد 08 مارس 2020 - 17:08
ماشاء الله ماخليتي اشباه الرجال مايقولوا , الله يوفقك امين
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