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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضابط بنون النسوة

ضابط بنون النسوة

الاثنين 09 مارس 2020 - 12:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أزغوذ الاثنين 09 مارس 2020 - 12:21
أنا مع تجنيد الفتيات في القوات المسلحة الملكية لأغراض خاصة بالنساء .فالمرأة لا يمكن أن تكون في الخطوط الأمامية مع الجنود و حتى بأن تكون قائدة لكتيبة أو فوج الذي يجب أن يحتكره الرجال فقط .فالمرأة حباها الله بأنوثتها لتأدية رسالة في الحياة و لا يمكن أن نعرضها للأعمال الشاقة ما دام الرجال موجودين و بكثرة الحمد لله في بلادنا . و يبقى هذا مجرد رأي فقط لا يعني إلا صاحبه .وشكرا
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10
2 - غني المغربي الاثنين 09 مارس 2020 - 13:11
اللهم بارك، ما شاء الله، خيرة الوطن
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-1
3 - امقران الاثنين 09 مارس 2020 - 13:42
المغاربة يتكلمون الدارجة والعربية والأمازيغية .
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6
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