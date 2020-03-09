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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إصابة محتملة بكورونا

إصابة محتملة بكورونا

الاثنين 09 مارس 2020 - 00:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - OUSSAMA الاثنين 09 مارس 2020 - 00:20
يجب تشديد الرقابة الأمنية على المستشفى حتى لا يصله الفضوليون الدين همهم الوحيد الشماتة و الإستهزا على ضحايا هذا المرض
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2 - انا الاثنين 09 مارس 2020 - 00:34
نسأل الله اللطف...لا يجب الاستهانة والاستخفاف بهدا الوباء الخطير يجب تشديد المراقبة والغاء كل الرحلات فى الدول المصابة به
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3 - كورونا العادل الاثنين 09 مارس 2020 - 00:43
لاتقلقو المسؤولين قالو ليكم حتا توصل 500 إصابة أو وفاة عاد يبداو ينفدو القرارات لي وضعو ... ولكن باش عجبني كورونا أنه عادل و لايستثني أحد .. الكل عنده سواسية
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4 - الحجر الاثنين 09 مارس 2020 - 00:44
انتم عارفين الفيروس منين كايجي. وباقيين كتفرجوا.الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فشي بلاصة يبقى فيها .
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