24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/03/2020
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الدفاع الجديدي
- الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور
- احتجاج عمال أولاد زيان
- تصفية قضايا الشيك أمام قضاء التحقيق: رأي ومناقشة
- مسيرة نسائية تخلد اليوم الأممي للمرأة بطنجة
مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)
وفاء الزغاري .. مظلية تحقق حلم الصغر بالتألق في "القفز الحر" (5.00)
- تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء - (104)
- غياب سلع صينية بسبب "كورونا" يشل "درب عمر" بالدار البيضاء - (50)
- قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان - (50)
- مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا" - (35)
- الاشتباه في إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا بالبيضاء - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصابة محتملة بكورونا
الاثنين 09 مارس 2020 - 00:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - OUSSAMA الاثنين 09 مارس 2020 - 00:20
يجب تشديد الرقابة الأمنية على المستشفى حتى لا يصله الفضوليون الدين همهم الوحيد الشماتة و الإستهزا على ضحايا هذا المرض
2 - انا الاثنين 09 مارس 2020 - 00:34
نسأل الله اللطف...لا يجب الاستهانة والاستخفاف بهدا الوباء الخطير يجب تشديد المراقبة والغاء كل الرحلات فى الدول المصابة به
3 - كورونا العادل الاثنين 09 مارس 2020 - 00:43
لاتقلقو المسؤولين قالو ليكم حتا توصل 500 إصابة أو وفاة عاد يبداو ينفدو القرارات لي وضعو ... ولكن باش عجبني كورونا أنه عادل و لايستثني أحد .. الكل عنده سواسية
4 - الحجر الاثنين 09 مارس 2020 - 00:44
انتم عارفين الفيروس منين كايجي. وباقيين كتفرجوا.الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فشي بلاصة يبقى فيها .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4