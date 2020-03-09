24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  2. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض "حراك الريف" وممارسة التعنيف (5.00)

  3. خسائر كبيرة تعلق التداول في بورصة "وول ستريت" (5.00)

  4. 25 حالة وفاة و999 مصاب بالفيروس بإسبانيا (5.00)

  5. أساتذة الطب ينسحبون من مستشفى مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجزارة بتاء التأنيث

الجزارة بتاء التأنيث

الاثنين 09 مارس 2020 - 14:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.