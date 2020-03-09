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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
"كورونا" وصلاة الجماعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 19:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الصحراء المغربية الاثنين 09 مارس 2020 - 19:49
تطبيق الحجر الصحي على كل المواطنين المغاربة العائدين من الخارج لردع انتشار فيروس كورونا. بالنسبة للأجانب، عليهم إثبات أنهم غير مصابين بالمرض القاتل للسماح لهم أن يكونوا بينتا. كل الدول ستتفهم الموقف هذا باستثناء واحدة، ستطلب منا بعد سنوات من الآن أن نقدم لها اعتذار
2 - أستاذة وطنية الاثنين 09 مارس 2020 - 19:53
أين هي الأمة العربية من البحث العلمي اجيبك ان الأمة العربية الإسلامية تسعى إلى التسليح تباهيا على بعضها البعض الأمة الإسلامية تشبثت بالعداء لبعضها البعض فلم نعد نفكر في البحث العلمي ولا نشجع عليه ابدا فحاملي الدكتوراة العلمية الشباب حاليا إما هاجروا اما يعانون من البطالة
3 - nas lghorba الاثنين 09 مارس 2020 - 19:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله على هذا الشرح القيم، كم أحوجنا لمثل هذه المقاطع التنويرية التي يرقى بها المتلقي ،اللهم عافنا و قنا شر الأمراض
جزاك الله على هذا الشرح القيم، كم أحوجنا لمثل هذه المقاطع التنويرية التي يرقى بها المتلقي ،اللهم عافنا و قنا شر الأمراض
4 - smain الاثنين 09 مارس 2020 - 20:11
جزاك الله خيرا سيدي الفاضل إن إبتلاء من الله عز و جل فمن إيمانه ضعيف هو من يخلق الفتنة حوله
5 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 09 مارس 2020 - 20:30
كلام صحيح قاله الاخ الكريم هناك عدة الأسباب لهذا الاذى اولا تلويث البيئية واكل الحيونات البررية الغير مراقبة بالادوية ضد الوباء القاتل ايا اكل الحيوانات السامة كمثل (الافاعي والعقاريب) يجب تطبيق الحجر الصحي على جميع المواطنين المغاربة العائدين من البلدان المتأثرة بهذا الوباء (إيطاليا) على سبيل المثال وغيرها من البلدان الأجنبية أيضًا منالشرق الاوسط حماية للمواطنين ومحاربة انتشار فيروس كورونا في بلدنا. من الأفضل إيقاف جميع الرحلات الجوية مع البلدان المتأثرة بهذا الوباء
Des mots justes, comme l'a dit le frère, une cause environnementale peu provoqué la propagation d'une telle épidémie. Premièrement, la quarantaine doit être appliquée à tous les citoyens marocains revenant des pays touche par cette épidémie (Italie) pour exemple et d'autres pays étranger également pour empêcher la propagation du coronavirus dans notre pays. vaut mieux interrompre tous les vols avec les pays touchés par cette épidémie
Des mots justes, comme l'a dit le frère, une cause environnementale peu provoqué la propagation d'une telle épidémie. Premièrement, la quarantaine doit être appliquée à tous les citoyens marocains revenant des pays touche par cette épidémie (Italie) pour exemple et d'autres pays étranger également pour empêcher la propagation du coronavirus dans notre pays. vaut mieux interrompre tous les vols avec les pays touchés par cette épidémie
6 - bonjour الاثنين 09 مارس 2020 - 20:30
الله ابارك فيك يافقيه نعم للجدية وترك الهزل والنكت
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