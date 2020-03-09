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كُتّاب وآراء
قضية ليلى والمحامي
الاثنين 09 مارس 2020 - 20:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - corona is coming الاثنين 09 مارس 2020 - 22:04
ليك طفلة منه و ليس لديك ورقة واحدة تثبت الزواج الله يخد فيه و فيك الحق على وجه الطفلة البريئة
2 - Nabil الاثنين 09 مارس 2020 - 22:09
الزوج الاستاذ المحامي لا حول له ولا قوة أمام زوجته الاولى. لكن عليه أن يستفيق من سباته فهناك طفلة لن تسامحه دنيا واخره
3 - hossain الاثنين 09 مارس 2020 - 22:10
في بلادنا ينادون بالحرية الفردية والارتباطات الغير الإسلامية وبعدها تريد النسب مع ان ابن الزنى للحجر ولا يرث في السلام فهناك طريق واحد فإما الاسلام أو الحرية والحلال بين والحرام بين فهو متزوج فكنت تبحثين عن الجحيم
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