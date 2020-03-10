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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضرائب السيارات القديمة

ضرائب السيارات القديمة

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 13:45

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1 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 14:13
اسمع آ بن كيران آش درتي للناس الضعفاء..المغاربة الفقراء الوقت اللي كنت تصول وتقول.....انت عاطين لك سيارة نتاع 50 مليون ومعفية من كلشي حتى الشفور يخلصوا لك هما...والمزاليط سيارة اكثر من 25سنة فعمرها معفية من الضريبة هذا شحال...واليوم كيطلبو لهم الضريبة نتاع خمس سنوات...اكثر من ثمن السيارة...خرجتي على الشعب المغربي الحمد لله اللي عفاوك ..ولكن خليتي وراك الزريعة بحالك ..هذو ناس مفحتلهمش السيارة القديمة collection ..معفية من الضريبة...على طرقانكم الزنين ..نخلصوا الضرائب على السيارة...الله ياخد الحق فاللي دارها.
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