24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/03/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:42
|13:43
|16:59
|19:35
|20:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هكذا يجري مختبر "معهد باستور" تحاليل الإصابة بفيروس "كورونا"
- الصحة: حالة "مصابي كورونا" مطمئنة .. والمتوفية تدفن وفق الشريعة
- ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
- البطاقة الوطنية الجديدة تحارب التزوير والانتحال وتدمج القاصرين
- استئنافية مدينة طنجة تبت في ملف أتعاب محام
كفاءات الإدارة .. المغاربة ينتظرون تفعيل الحكومة لتوجيهات الملك (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد - (196)
- ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش - (142)
- سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا" - (115)
- السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش - (93)
- هذا هو تاريخ الانخفاض المرتقب لأسعار المحروقات في المغرب - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة تضامنية قرب جرادة
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Chaiba net الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:01
مدينة جرادة تنتظر القوافل التضامنية و الإعانات سبحان الله. المدينة التي اعطت ما بجوفها منذ ما قبل الحماية الفرنسية زودت المغرب و غيره من جوفها و بواطنها. اعطت الفحم الحجري قبل نمو الصناعة و التنقيب وهي الان تحتضر. و سلا الجديدة لم يكن لها اثر حتى التسعينات بعدما دشنها إدريس بنونة بشقق اكتراها للدرك الملكي. هذا هو الجزاء كل المدن تلقت الدعم و التطور و المساعدة باستثناء هذه البقعة الفقيرة التي تحيى تحث الانقاض لم تكن حصتها الا اعتقالات ابناءها و كبح طلبلتها و دفن حقوقها. " وعند ربكم تختصمون " و على الله العوض .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1