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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قافلة تضامنية قرب جرادة

قافلة تضامنية قرب جرادة

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:10

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1 - Chaiba net الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:01
مدينة جرادة تنتظر القوافل التضامنية و الإعانات سبحان الله. المدينة التي اعطت ما بجوفها منذ ما قبل الحماية الفرنسية زودت المغرب و غيره من جوفها و بواطنها. اعطت الفحم الحجري قبل نمو الصناعة و التنقيب وهي الان تحتضر. و سلا الجديدة لم يكن لها اثر حتى التسعينات بعدما دشنها إدريس بنونة بشقق اكتراها للدرك الملكي. هذا هو الجزاء كل المدن تلقت الدعم و التطور و المساعدة باستثناء هذه البقعة الفقيرة التي تحيى تحث الانقاض لم تكن حصتها الا اعتقالات ابناءها و كبح طلبلتها و دفن حقوقها. " وعند ربكم تختصمون " و على الله العوض .
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