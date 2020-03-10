ظروف وفاة ضحية كورونا

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كُتّاب وآراء
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الثلاثاء 10 مارس 2020 - 17:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - البوعار الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:40
الله يرحمها و يغفرلها. لازلنا في بداية إنتشار هذا الفيروس القاتل في وطننا و القادم لا يعلمه إلا الله.لأن المنظومة الصحية ضعيفة جدا جدا جدا و الجميع يعلم هذا.اللهم نسألك الطف و أن تقينا من هذا الوباء يارب العالمين .
2 - السلامة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:55
ثلاث حالات مات واحد و ادا اصيب مائة شخص كم سيكون البرسونطاج
3 - lahsen95 الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:03
Monsieur
il fallait malheureusement commencer votre intervention par le décès de de cette dame qui reste
et une information principale et après parler des malades et non pas l'inverse
il fallait malheureusement commencer votre intervention par le décès de de cette dame qui reste
et une information principale et après parler des malades et non pas l'inverse
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