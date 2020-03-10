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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ظروف وفاة ضحية كورونا

ظروف وفاة ضحية كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 17:49

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - البوعار الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:40
الله يرحمها و يغفرلها. لازلنا في بداية إنتشار هذا الفيروس القاتل في وطننا و القادم لا يعلمه إلا الله.لأن المنظومة الصحية ضعيفة جدا جدا جدا و الجميع يعلم هذا.اللهم نسألك الطف و أن تقينا من هذا الوباء يارب العالمين .
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8
2 - السلامة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:55
ثلاث حالات مات واحد و ادا اصيب مائة شخص كم سيكون البرسونطاج
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-3
3 - lahsen95 الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:03
Monsieur
il fallait malheureusement commencer votre intervention par le décès de de cette dame qui reste
et une information principale et après parler des malades et non pas l'inverse
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-2
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