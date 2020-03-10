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كُتّاب وآراء
الحالة الثاثة لفيروس كورونا
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - عيسى عبدالواحد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:07
ينبغي وقف جميع الرحلات من و الى فرنسا فورا و بلا تردد و تغيير الوجهة الى بريطانيا و امريكا...الله يخلف على لمريكان شعب كريم و سخي و كابابل و لا ننسى عام الجوع حين قدمت امريكا طوارو ديال الزيت و لا زلت اتذكر الطواور بالنجمات الزرقاء و خناشي الدقيق في قريتي قرب مراكش...انذاك كان المستعمر يجوع شمال المغرب خصوصا الريف و يضربه بالكيماوي و كان المستعمر الاخر الغاشم يضرب لقبائل بالطائرات ايام الاسواق المملوءة بالمغاربة...لن ننسى امريكا و مساعدتها المادية باشي بالهضرة و لخو لخاوي...اول معاهدة لامريكا هي مع المغرب و مع السلطان سيدي محمد بن عبداالله رحمه الله و مع رئيس امريكا انذاك و تم الاتفاق على التعاون و الاحترام و كان الامر كذلك اذ انقدنا الامريكان من الاستعمار بل انقدوا حتى المستعمرين بمخطط مارشال...لكن اين الاعتراف بخير امريكا علينا...ان وكلاء الاستعمار المحليين يريدوننا ان ننسى امريكا العظمى لصالح دويلة لا تغني و لا تسمن من جوع..
2 - عبدووو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:11
سمعلي مزيان نقولك بأنا رئيس الحكومة السي العثماني قال بأنا جميع الحدود البرية والبحرية الجوية خدمين وديرين شغلهم
ولكن السي المندوب وزارة الصحة زيرووووووووووو في زيرووووووووووو في زيرووووووووووو الامن خدام والجمارك خدمين لكن !!!!!
فنهم وزارة الصحة في الحدود البحرية في سبة ومليلية وو و و و والله إماكتحشمو سقكوم خاوي
ولكن السي المندوب وزارة الصحة زيرووووووووووو في زيرووووووووووو في زيرووووووووووو الامن خدام والجمارك خدمين لكن !!!!!
فنهم وزارة الصحة في الحدود البحرية في سبة ومليلية وو و و و والله إماكتحشمو سقكوم خاوي
3 - حسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:20
سيقع في المغرب ما وقع في إيطاليا اذا لم تتخد السلطات إجراءات حازمة قبل فوات الأوان. لا مراقبة للعدوى في الحدود ولا منع مواطنين الدول الموبوءة من الدخول إلى بلادنا .إنها حماقة سنؤدي ثمنها باهضا
4 - جيهان الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:27
المغرب فيه غير 3 دالناس مصابين ومات فيهم واحد باين العربون يا وزير الصحة .
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