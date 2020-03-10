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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هلع جيران ضحية كورونا

هلع جيران ضحية كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فاتن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:43
قل لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا الخوف من الله ماشي من كرونا
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7
2 - N.H الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:45
هاد سي كورونا هو لي غادي يشتت لهاد لبلاد لبوها اشمل حيت عامرا غير بشفارا و شلاهبية لا صحة لا تعليم لا خدمة(عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
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3
3 - chrome الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:53
عيب وعار ما يفحصوش الاقارب سكان العمارة ، الا إذا كانت هاذ الوزارة بصح بغاتنا نقصو...
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4
4 - اسماعيل الأدوزي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:56
في المطار الناس داخلين خارجين عاديين
في العمارة البشر خاصوا غير على من يتبوحط...
قاليك خاص وزير الصحة؟؟؟
البشر الى حبسوه تغووتو
الى تلقوه تغووتو
شعب فيه فئة لا شغل لها سوى الشكوى ليلا ونهارا
المرأة اخذوها الى مولاي يوسف منذ أن ظهرت أعراض مرضها اذا تريدون بعد ذلك
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5
5 - fa9sona الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:59
بالنسبة لسيدة لتوفاة كنطلب الله إرحمها وصبر دويعر .
هاد الواقعة والواقع اللي تيوقع فيييينا لا يبشر بالخير.
الله إلطف بالعباد
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1
6 - فجيج الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:02
قالك علاش جيا تموت هنا .لا حول ولا قوة إلا بالله .قمم الجهل .كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر .
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