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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إتلاف مخدرات قرب طنجة

إتلاف مخدرات قرب طنجة

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:10

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1 - عبده/ الرباط الثلاثاء 10 مارس 2020 - 20:40
طريقة بداءية و عشواءية و خطيرة لاتلاف هذا الكم الهاءل من المخدرات و الحبوب المهلوسة الذي يحتمل الا يحترق باكمله و يخلف بعض البقايا من المخدرات بالاضافة الى تلويث الجو بالادخنة و الابخرة التي يمكن ان تؤذي ساكنة جوار مكان الحرق.... كان يجب احراق هذه المخدرات في افران خاصة.... فاذا لم تتوفر يمكن انتداب افران كبرى لبعض معامل الاجر ( الياجور ) او الاسمنت حيث يمكن ضمان الاتلاف الكلي لهذه المخدرات تحت اشراف و مراقبة و تتبع السلطات المختصة من نيابة عامة و درك و شرطة و جمارك و سلطة محلية و غيرها.... هذا مجرد انطباع
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