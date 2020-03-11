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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ظاهرة مرضية بتسلطانت

ظاهرة مرضية بتسلطانت

الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيثة الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:20
السبب الرئيسي هو تلاحق شجر الزيتون لأن فترت التي تنشئ فيها الزيتونة يكون عبارة عن غبار و إدا نزل على الجاي يصيب بحساسية و إدا نزل على العيون كدالك يصيبهم بحساسية و إحمرار و إنتفاخ و هدا الكلام على مسؤوليتي و قد مررت بهده الحالة
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2 - وما هي الا "الجربة" الأربعاء 11 مارس 2020 - 15:10
هذا ما يطبق عليه بالدارجة المغربية "كيدير من الحبة قبة".في الوقت الذي يكون العالم كله يتخبط في وباء كورونا القاتل وهو على ما يظهر الا مرض "الجربة" المعروف عند جميع الناس مند زمان والذي يتم تشخيصه بكيفية سهلة بالعين المجردة من طرف اي طبيب عام او.اخصاءي ولا سيما اطباء الامراض الجلدية وعلاجه سهل في متناول الجميع لا يتعدى 50درهم مع تنظيف الثياب والافرشة والحمام كل يوم مدة يومين او ثلاثة. وليس هناك ما يلجأ اليه الناس لاستغاتة الصحافة ووساءل التواصل الاجتماعية في الظروف الصعبة الصحية الحالية.
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