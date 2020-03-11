24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج متدربين تربويين

احتجاج متدربين تربويين

الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:59

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طنسيون الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:46
الوزارة وكغيرها من وزارات الحكومة لا تعي ولا تدرك ماهية التكوينات التي أنجزت وتنجزها وإلا لماذا صار قطاع التعليم في مؤخرة التصنيفات العالمية ؟ لماذا التعليم ببلادنا لم يتغير ولم يغير في شيء ؟ المستوى الفكري واالثقافي في انحطاط مستمر. الإبتكار والإبداع مفقود والكل يقلد وينتج نفس المنتوج أو أقل جودة. الكفاءة والخبرة والمهارة منعدمة. اليقظة والاحتياط ومواجهة المشكلات في الأحلام فقط. بالله عليكم، هل لدينا تعليم وتكوين يستحق أن نفخر به ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.