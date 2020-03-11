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كُتّاب وآراء
احتجاج متدربين تربويين
الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - طنسيون الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:46
الوزارة وكغيرها من وزارات الحكومة لا تعي ولا تدرك ماهية التكوينات التي أنجزت وتنجزها وإلا لماذا صار قطاع التعليم في مؤخرة التصنيفات العالمية ؟ لماذا التعليم ببلادنا لم يتغير ولم يغير في شيء ؟ المستوى الفكري واالثقافي في انحطاط مستمر. الإبتكار والإبداع مفقود والكل يقلد وينتج نفس المنتوج أو أقل جودة. الكفاءة والخبرة والمهارة منعدمة. اليقظة والاحتياط ومواجهة المشكلات في الأحلام فقط. بالله عليكم، هل لدينا تعليم وتكوين يستحق أن نفخر به ؟
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