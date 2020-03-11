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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شبكة تجنيس إسرائيليين

شبكة تجنيس إسرائيليين

الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - sahibona الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:50
الإسرائيليون يرغبون في زيادة عددهم في البرلمان وفي مجلس المستشارين.
ومن ذلك الوصول لرآسة الحكومة طبعا.
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