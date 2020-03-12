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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة شيخ في براكة

معاناة شيخ في براكة

الخميس 12 مارس 2020 - 08:21

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1 - حزين الخميس 12 مارس 2020 - 08:44
والله يبكي القلب دما لمثل هده الحالات وما زاد الطين بلة هولاء الأطفال الأبرياء.....عجبا لبعض النساء يتركن ما أخرجت ارحامهم وبدون شفقة لك اللطف يا ربي
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