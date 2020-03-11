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كُتّاب وآراء
محاولة الدهس في مراكش
الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مجرد رأي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:17
حتى طريقة تعامل التلاميذ معه كانت غير أخلاقية. حينما لا يُحكم العقل النتائج كارثية، كان حري بهم محاصرة المركبة دون إحداث كل تلك الأضرار بها. السائق كانت ردت فعله بسبب الغليان وخاف على نفسه وحاولة الفرار، هذا لا يعني أنه تصرفه كان في محله بتاتاً. الله يرد بنا إلى طريق الخير
2 - جميل الأمزون الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:31
والله أتحسر من كامل قلبي على الشعب الذي ولدت وسطهم.هذا صادر من تلاميذ يتعلمون في المدرسة ماذا يتعلمون؟ الله أعلم. الشخص مغربي وهم مغاربة،ماذا كانوا فاعلون لو كان بشرا أخر?في زماني كل ما كنا نفعله هو الرجوع إلى الوراء وترك الكبار يتصرفون.لم أعد أترجى شيئا من هذا الجيل.
3 - OUSSAMA الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:35
رد فعل السايق هي عملية دهس متعمد بمعنى محاولة القتل مع سبق الإسرار و الترصد
تعليق غير لائق
-22
4 - متتبع مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:38
تصرف حكيم من هذا المسؤول التربوي الذي قام بإغلاق باب مكتبه على مرتكب هاته الحادثة و تسليمه للشرطة و عدم تركه فريسة لتعنيف المارة من التلاميذ و مستعملي الطريق مما كان سيؤدي لنتيجة مأساوية لا تحمد عقباها...
5 - مغربي حيران الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:50
ما جرى في هذا المشهد الدراماتيكي يؤيد التقرير الذي صنف الشعب المغربي كأكثر شعب مقلق بالعالم، الحمد لله لمكانش وفيات، و الله يلطف بينا
6 - Me again الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:52
من الدقيقة الرابعة، واش داك المبني بعلامات الصليب في ابوابها، لي واقفة حداه سيارة حمراء واش مبنى مبنى ديال كنيسة او مدرسة او فيلا او فندق او معمل او سفارة ديال فرنسا؟!
تعليق غير لائق
-11
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