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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فاس وسادس إصابة بكورونا

فاس وسادس إصابة بكورونا

الخميس 12 مارس 2020 - 10:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سجلماسي الخميس 12 مارس 2020 - 11:05
في جميع الدول هناك قنوات تتطرق على مدار الساعة لفيروس كورونا الا قنواتنا الي تغرد خارج السرب في كل شيء تمنيت لو كانت لنا قناة تقربنا اول باول من التطورات وتبعد عن المواطنين الاشاعات وترسخ قيم الوقاية والتوعية لكن للاسف كل شيء فيك يابلدي غير مكتمل.
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2 - N.H الخميس 12 مارس 2020 - 11:05
(هههه الزيت بلدية و التومة كتحمي من كلشي أ خاي لعزيز)كثرة اللهم كضحك و لا تبكي ملي تشوف واحد شاب جاهل بمخاطر هذا الفيروس الذي حير علماء العالم...هنا تستنتج أننا شعب أمي و جاهل بكل معاني الكلمة
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3 - fahem الخميس 12 مارس 2020 - 11:09
2019: حلّو الحدود خليونا نخويو البلاد واللّخر فيكم يطفي الضو......

2020: وسدّو الحدود أعباد الله...
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4 - عالم متمكين الخميس 12 مارس 2020 - 11:10
الكل يجب اخد الاحتياط من هدا الوباء الخطير جدا يجب على الموطنين تخفيف من زيارة المقاهي والمطاعم المشبوها والوجبات السريعة يجب الابتعاد على الممطاعم الغير منضمة بصفة عامة نحن ندخل السموم الى اجسادنا
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