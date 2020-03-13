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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ممنوعون من السفر

ممنوعون من السفر

الجمعة 13 مارس 2020 - 11:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Med الجمعة 13 مارس 2020 - 12:19
يجب اغلاق الحدود بصرامة .وبصرامة لي فشي بلاد اكلس فيها. كيقولو مفرسناش علاش فين كنتو .واش بغيتو القانون اشاور معكم والحماق هذا. حتى حنا عندن ولادنا هنا فالبلاد مبغيناش الفيروز ازيد انتشر واش فهمتو .
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2 - متفائل الجمعة 13 مارس 2020 - 12:22
تم اضافة ساعات إضافية في جميع المعابر لحين انتهاء حركة النقل ذهاب واياب حسب احد الاخوة العاملين في الميناء
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3 - مهتم جدا الجمعة 13 مارس 2020 - 12:22
ما عندهم ما يعلموا علاه انت ملي دخلتي الى البلاد علمتي . هذه حالة طوارىء . والطوارىء تاتي فجأة وتحمل قرارات مفاجئة حتى واحد مايقدر يتنبأ بها . سيروا رجعوا لديوركم وباراكاوا من لفهامة . يعلوم ولا ما يعلموك زعمة انت بوحدك راك فدماغ الدولة . الدولة راحا حايرة فشتى مواضيع
قل الحمد لله على الحالة وهادي بلادي وخا نبقى هنا وسير تقضي لغرض
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4 - czek الجمعة 13 مارس 2020 - 12:23
اسبانيا هي من منعت العبور ...حتى و إن سمح لكم المغرب بالعبور فسترفضكم اسبانيا
سيرو شكيو قنصلية اسبانيا. لماذا تلومون المغرب اذا أراد منع تسرب الوباء إلى أرضه ؟؟؟؟
عقلية فاشلة مريضة...
أنا المغاربة ليس للتعميم من نهار زعمو يسرقو الملك تماك عرفت لفران تقطع
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5 - مواطن غيور. الوقت صعيبة الجمعة 13 مارس 2020 - 12:38
السلام عليكم
الوقت صعيبة، كان على الجالية تبقى في المقرات ديالها حتى يفرج الله.
دخول ديالكم للمغرب بلادكم و في هدا الوقت، فيه خطر عليكم و على الشعب، غامرتو حصلتو هادشي لي عطى الله.
الله يفرج على الجميع و يشافي المرضى
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6 - Hamid الجمعة 13 مارس 2020 - 12:53
كيفاش بغيتي يعلمك? نتا خصك تعرف مسبقا بان القضية حامضة ولا ممتببعش شنو وقع في العالم ولا حاضي غيي الورو? انا في المانيا و ديرت بنا قص منمشيش هاد العام.
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7 - محمد من هناك الجمعة 13 مارس 2020 - 12:57
السلام عليكم الكلام اللي في التعليقات خطير جدا وان دل على شيء فإنما يدل على الكراهية بين مغاربة الداخل والخارج مع العلم ان الكل مغاربة وكل واحد فين وجد رزقو. والحمد لله على هاد الفيروس الذي فضح الفيروس الحقيقي المعشش في عقل مغاربة الداخل وحقدهم على المهاجرين ستزول هذه المحنة بحول الله لكن لن ننسى هاذا الكلام. الذي هو أخبث من كرونا بل أصبح فيروس نكرونا. عزيز عليكم غير الفلوس. رخيصة بتعليمة.
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